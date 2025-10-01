TODO sobre la renovación de Kimi Antonelli en Mercedes

Mercedes, junto con Racing Bulls, son uno de los dos únicos equipos que aún deben definir sus dos asientos de cara a la temporada 2026. De acuerdo con Toto Wolff, jefe del equipo, el primer asiento ya está prácticamente asegurado para la próxima temporada.

Mercedes se inclina, especialmente ahora que Max Verstappen tiene garantizada su posición en Red Bull hasta 2026, por formar una dupla compuesta por George Russell y Andrea “Kimi” Antonelli para el próximo año.

A pesar de ello, la baja forma de Antonelli generó rumores sobre su posible salida hacia equipos como Williams o Alpine. En Williams se barajaría un intercambio con Carlos Sainz, ya que una cláusula permitiría que Mercedes lo integrase junto a Russell en 2026.

En declaraciones a Sky Sports Italia, Wolff desmintió de forma tajante los rumores difundidos por Blick sobre la posible llegada de Sainz y el inminente traspaso de Antonelli: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams no tienen fundamento alguno.

"Antonelli se quedará al cien por cien en Mercedes en 2026”, afirmó el director. Se prevé que el piloto italiano firme un contrato de un año para continuar en la escudería.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

