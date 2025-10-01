close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Nuevo fichaje de Cadillac; Rompe las redes; Apuntan alto

F1 Checo Hoy: Nuevo fichaje de Cadillac; Rompe las redes; Apuntan alto

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 30 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: Cadillac establece los objetivos para la escudería en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: BREAKING - Cadillac se roba ESTRELLA para juntar con el mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4494 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Últimas Noticias

F1 Colapinto Hoy: Aprende de Alonso; Red Bull, clave en su futuro; Ventaja para 2026
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Aprende de Alonso; Red Bull, clave en su futuro; Ventaja para 2026

  • hace 53 minutos
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
Cadillac

BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez

  • Ayer 21:00
F1 Checo Hoy: Nuevo fichaje de Cadillac; Rompe las redes; Apuntan alto
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Nuevo fichaje de Cadillac; Rompe las redes; Apuntan alto

  • 1 hour ago
Franco Colapinto se ADELANTA al RESTO de la F1 para 2026
Alpine

Franco Colapinto se ADELANTA al RESTO de la F1 para 2026

  • 2 hours ago
OFICIAL: Mercedes anuncia el FUTURO de Kimi Antonelli en 2026
Mercedes

OFICIAL: Mercedes anuncia el FUTURO de Kimi Antonelli en 2026

  • Ayer 19:32
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
Cadillac

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
4.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
2.500+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x