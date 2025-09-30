close global

Sergio Pérez

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video

Aloisio Hernández
Sergio Pérez

Sergio Pérez reapareció en redes sociales y lo hizo con un video que ya generó miles de reacciones.

Cadillac publicó en sus canales oficiales las palabras del corredor mexicano y esto es lo que dijo: "Hola a todos, le deseo lo mejor a los Dodgers en los playoffs. Espero que todo salga bien y los estaremos siguiendo. Sigan así. Gracias".

Aunque puede pensarse que es un mensaje sin más y con pura intención de marketing, la realidad es que una muestra de la importancia y peso que tendrá el corredor mexicano dentro del equipo.

Con apenas una hora de publicado el video, ya hay más de 24,000 visualizaciones, +2000 me gusta, y más de 40 comentarios. Esto solamente en X.com, por lo que queda en claro el valor que tiene la imagen del piloto nacido en Jalisco.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4483 votos

Sergio Pérez Cadillac

Más noticias

