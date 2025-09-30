Franco Colapinto Hoy: Difícil comparación con Messi; Argentina, gran culpable de sus resultados

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 29 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, socio de Juncos Hollinger Racing, habla de la presión local para el argentino. ::: LEER MÁS

Hasta ahora, Franco Colapinto es el único piloto titular de F1 que no ha sumado puntos en la temporada 2025, por ello, Ricardo Juncos, señala a los medios argentinos como grandes culpables de ello. ::: LEER MÁS

De acuerdo a Guenther Steiner Franco Colapinto debería tener asegurada su continuidad en Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

De acuerdo a Guenther Steiner, Flavio Briatore estará considerando un periodo de tiempo específico para que Franco Colapinto demuestre su pertenencia a Alpine. ::: LEER MÁS

