Franco Colapinto, Yuki Tsunoda

Revelado: Steiner señala las VERDADERAS intenciones de Alpine con Colapinto

Revelado: Steiner señala las VERDADERAS intenciones de Alpine con Colapinto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Yuki Tsunoda

De acuerdo a Guenther Steiner, Flavio Briatore estará considerando un periodo de tiempo específico para que Franco Colapinto demuestre su pertenencia a Alpine.

Como parte de una entrevista donde fue invitado para el podcast The Red Flags, Steiner habló sobre el presente del argentino y le dio crédito en su progreso en la categoría, a pesar de que los resultados no han sido los mejores.

“Creo que Briatore quiere esperar. Lo va a mantener en el coche a principios del año que viene y si no rinde a principios de la temporada con un coche nuevo, tomando en cuenta también la comparación con Gasly, se marchará”, señaló Steiner.

De momento, Colapinto es el único piloto de la parrilla activa que no ha logrado establecer puntos a su nombre en la temporada, lo cual no ayuda mucho al caso del argentino.

Relacionado: URGENTE: ¡Pierre Gasly provocaría SALIDA de Franco Colapinto de Alpine!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

