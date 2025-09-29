Newey aparece en Ferrari para un lanzamiento EXCLUSIVO

La leyenda del diseño en la F1, Adrian Newey, fue invitado a un exclusivo evento de Ferrari en Londres esta semana, acompañado por el director de Aston Martin, Lawrence Stroll.

Los dos representantes de la escudería Silverstone se trasladaron al sur para disfrutar de la proyección de gala de “Luca: Seeing Red”, el nuevo documental dirigido por Manish Pandey que explora la vida y la singular trayectoria del exdirector ejecutivo de Ferrari, Luca di Montezemolo.

El exitoso italiano, que presidió Ferrari entre 1991 y 2014, fue recientemente nombrado director de McLaren Group Holdings Limited, accionista minoritario del equipo de F1 que en su momento consideró rival.

La película destaca el drama vivido por Montezemolo durante su etapa con la icónica marca a través de entrevistas realizadas por el reconocido periodista del motor, Chris Harris, quien previamente presentó el exitoso programa de la BBC, Top Gear, y en el que también reveló una faceta diferente de Max Verstappen.

Estrellas del mundo del motor se dieron cita en el estreno londinense, celebrado en el renovado Everyman at The Whiteley, el cual se transformó con un toque italiano para emanar el espíritu del Rosso Corsa. Asistieron también Newey, Stroll, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, el presidente de la F1, Stefano Domenicali, el fichaje de Audi, Mattia Binotto, y el propio Montezemolo, entre otros.

Aston Martin presenta una amenaza para Ferrari en 2026

Aunque la presencia de Newey y Stroll en la velada sirvió para rendir homenaje a la carrera de Montezemolo y a su nuevo proyecto, ello no significa que la escudería Silverstone vaya a bajar la guardia frente a Ferrari la próxima temporada.

De hecho, en 2026 se espera una reestructuración total del panorama competitivo, pues Newey se suma al equipo de Stroll con el objetivo de reconstruir la escudería y aspirar al título.

En 2024, el diseñador de 66 años anunció su salida de Red Bull en búsqueda de nuevos desafíos, desatando una intensa competencia entre las escuderías, todas con la esperanza de contar con el talento del británico. Muchos esperaban incluso una colaboración con Lewis Hamilton, pero la Scuderia no logró convencer al genio del diseño pese a la tentadora perspectiva de sumar un siete veces campeón.

Aunque Aston Martin se encuentra actualmente en la séptima posición en la clasificación de 2025, ya se ha confirmado que Newey trabaja intensamente en el rival para 2026, con la esperanza de dotar al equipo y al bicampeón Fernando Alonso de un coche competitivo. Ferrari, por su parte, también apuesta por sus desarrollos, ya que ambas escuderías corren el riesgo de ver retirados a sus respectivos campeones si no se adaptan eficazmente a las nuevas regulaciones.

