F1 Hoy: Alonso habla de su inminente retiro; Señalan el futuro inmediato de Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 29 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ha declarado que contempla seriamente la posibilidad de retirarse de las competiciones. ::: LEER MÁS

De acuerdo a Guenther Steiner Franco Colapinto debería tener asegurada su continuidad en Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

De acuerdo a Guenther Steiner, Flavio Briatore estará considerando un periodo de tiempo específico para que Franco Colapinto demuestre su pertenencia a Alpine. ::: LEER MÁS

Ferrari ha recibido una advertencia: una decisión tomada hace más de 18 meses sigue afectando negativamente su rendimiento en la F1. El legendario equipo optó por dejar atrás a Carlos Sainz para fichar al siete veces campeón Lewis Hamilton, un piloto británico que buscaba ese último impulso en una carrera llena de éxitos. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!