Alonso apunta al RETIRO y la manera como terminará su carrera
Fernando Alonso ha declarado que contempla seriamente la posibilidad de retirarse de las competiciones.
El bicampeón del mundo quiere poner fin a su carrera en lo más alto y, si Aston Martin presenta un coche competitivo el próximo año, es probable que se retire a finales de año.
En una entrevista concedida a Aston Martin, Alonso explicó que se ha planteado esta posibilidad, aunque su decisión final se tomará el próximo año.
El piloto quiere observar el estado del equipo y evaluar de qué forma puede seguir colaborando para alcanzar nuevos éxitos. Para él, lo importante es ayudar al conjunto, sin sentir la obligación de seguir compitiendo a toda costa.
No se trata de Alonso, Aston Martin debe coronarse campeón
El objetivo principal es llevar a Aston Martin a convertirse en campeón del mundo, incluso si eso implica contar con otros pilotos. “Estoy aquí para contribuir a que Aston Martin logre la máxima gloria, ya sea delante del volante o desde otro rol. Esa es la prioridad de esta nueva etapa en mi carrera”, afirmó el piloto.
A diferencia de lo que muchos conductores harían con un coche competitivo, Alonso interpreta esa situación como una señal de que ha hecho bien su trabajo. Por ello, cree que ese podría ser el momento idóneo para retirarse.
“Si todo marcha como debe, será el momento perfecto para poner fin a mi carrera. Tras años compitiendo con autos de alto rendimiento, cerrar mi trayectoria en estas condiciones me parece lo mejor. En resumen, si somos competitivos, es más probable que decida retirarme; de lo contrario, me costaría hacerlo.”
