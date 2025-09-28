Advierten SUFRIMIENTO en Ferrari tras cambiar a Sainz por Hamilton

Ferrari ha recibido una advertencia: una decisión tomada hace más de 18 meses sigue afectando negativamente su rendimiento en la F1. El legendario equipo optó por dejar atrás a Carlos Sainz para fichar al siete veces campeón Lewis Hamilton, un piloto británico que buscaba ese último impulso en una carrera llena de éxitos.

Sainz se trasladó al equipo Williams para la temporada 2025, pero tras una actuación estelar en Bakú ha logrado más podios en Grandes Premios para su nuevo escuadrón que los conseguidos por Hamilton en Ferrari.

Ahora, el campeón de F1 de 1997, Jacques Villeneuve, ha advertido al renombrado equipo italiano que, cada vez que el piloto español abandona un equipo, la suerte del conjunto se vuelve más incierta. Los retadores al campeonato de constructores del año pasado están comprobando lo que quiso decir.

Actualmente, Sainz compite en su quinto equipo de F1, tras haber pasado por Toro Rosso, Renault, McLaren y, por supuesto, Ferrari.

Villeneuve: La crítica a Sainz no se ajusta a la realidad

En declaraciones a OLBG, Villeneuve afirmó: "Carlos Sainz tuvo un fin de semana espectacular, estuvo a punto de lograr la pole, ¿no es cierto? Durante la carrera, se mostró muy sólido, manteniéndose en la lucha por el podio. Siempre ha sido un piloto maduro y con gran fortaleza; las críticas sobre una supuesta falta de velocidad son infundadas.

Cuando la presión aumenta, Sainz se mantiene sereno y controla la situación. Su voz es tranquila, siempre piensa con claridad y nunca se deja abrumar por el entorno. Aunque esta temporada ha sido dura, eso no ha afectado su rendimiento, a pesar del esfuerzo y el sacrificio que ha supuesto.

Cada vez que se incorpora a un nuevo equipo, necesita algo de tiempo —quizá medio temporada— para adaptarse, pero durante ese periodo su trabajo influye en la mejora general del conjunto. En cada escudería ha contribuido a elevar el nivel, incluso cuando su compañero inicial era apenas unos centésimas más rápido.

Con el tiempo, Sainz ha conseguido superar a sus compañeros. Incluso en Ferrari, la idea de que Leclerc estuviera constantemente por delante de él no es del todo cierta. Cada vez que el piloto abandona un equipo, las cifras del escuadrón se ven afectadas, y hoy los italianos están pagando ese precio."

