Sergio Checo Pérez contó quiénes son sus pilotos favoritos y ha sorprendido con sus respuestas.

El mexicano corre en la Fórmula 1 desde el 2011 y cada vez es más respetado por todo lo que ha mostrado sobre la pista, especialmente desde que se unió a Red Bull.

Un video en Instagram lo muestra hablando de los conductores que para él se han convertido en una referencia.

"Mi piloto favorito del pasado es Ayrton Senna; del presente, mi hijo", aseguró después de que le hicieran esa pregunta.

Uno de sus tres pequeños, también llamado Sergio, ha estado corriendo en go karts desde hace tiempo. En enero se dio a conocer un video donde les daba clases a él y a su sobrino Sebastián.

Pérez ha sido comparado con Ayrton Senna en los últimos meses. Sus duelos con Max Verstappen han sido puestos en un escalón inferior a los que el fallecido brasileño tuvo con Alain Prost.

El último en hablar al respecto fue Gerhard Berger, ex competidor de la F1. Recordó que Senna y Prost se enfrentaron cuando corrían para McLaren, algo que puede pasar en Red Bull con el mexicano y el neerlandés.

