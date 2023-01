Sergio Checo Pérez está preparándose para la temporada 2023 de la Fórmula 1, pero también aprovecha para transmitir sus conocimientos a sus herederos.

El piloto mexicano coincidió en una pista de go karts con su hijo Sergio y con su sobrino Sebastián. Los dos aprendieron mucho de él en una emotiva sesión.

La esposa de Pérez compartió un video en redes sociales en el que se ve cómo le enseña a rebasar a Sebastián, quien le reclama porque no entiende lo que está pasando.

Al final termina comprendiendo que lo que Checo pretende es hacerlo un mejor conductor y lo valora.

Después de esta actividad Sergio seguirá entrenando y alistando la presentación de su nuevo coche, que tendrá lugar este viernes 3 de febrero en Nueva York.

Sebastián: ¿Por qué me estabas empujando?

Sergio: Para que vayas más rápido en la recta, es que vas muy lento en la recta.

Sebastián: ¡No!

Sergio: Sólo te acelero en la recta para que vayas más rápido.

Sebastián: ¿Ahorita me enseñas en la próxima vuelta cómo se hace?

