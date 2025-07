CRECEN los rumores sobre el nuevo acompañante de Antonelli en Mercedes

George Russell aún no ha decidido para qué equipo correrá en la temporada de Fórmula 1 de 2026, lo cual abre la puerta a que Andrea Kimi Antonelli tenga un nuevo compañero la siguiente temporada.

El piloto británico admitió a GP Fans que todavía no ha firmado contrato y que, por el momento, no se encuentra en conversaciones con ningún otro escudería.

Russell se encuentra en su cuarta temporada con Mercedes, aunque circulan rumores que señalan que 2025 podría ser su última.

Mientras se vuelve cada vez menos probable que Max Verstappen consiga su quinto título mundial este año, el piloto holandés estaría buscando un nuevo equipo que le ofrezca un monoplaza competitivo.

Existe la posibilidad de que Verstappen vea en Mercedes un nuevo reto, lo cual podría afectar la situación de Russell, quien paga la opción de fichar por Red Bull Racing o Aston Martin, aunque aclara que no está negociando con ninguno de esos equipos.

Enfocado en ganar carreras

Durante la rueda de prensa le preguntaron si ya tenía un nuevo contrato firmado. "Ya no se pueden disimular las cosas, ¿verdad?", respondió entre risas.

"No, no tengo novedades desde la última vez que hablamos. Lo he mencionado varias veces durante la temporada, pero ahora mi prioridad es obtener los mejores resultados."

El británico añadió: "Se están desarrollando muchas conversaciones a puerta cerrada. Conozco bien la lealtad de Mercedes, y estas charlas no necesitan hacerse públicas. En la última semana se ha hablado mucho del tema debido a la gran cantidad de titulares, pero para mí la situación no cambia. Estoy en mejor forma que nunca, y eso es lo fundamental."

Cuando le preguntaron si estaba en contacto con algún otro equipo, respondió rotundamente: "No." Asimismo, dejó claro que la posibilidad de no continuar el próximo año con Mercedes es "extremadamente remota."

