Hamilton realiza importantes EXIGENCIAS a Ferrari

Se ha podido conocer lo que Lewis Hamilton espera del Ferrari SF-25 tras haberlo declarado el coche más difícil de conducir.

El piloto de la Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, calificó su SF-25 como el coche más difícil que he conducido en condiciones de lluvia, aunque tiene una idea de cómo solucionarlo.

Hamilton presentará sus ideas al equipo de Ferrari, encargado del desarrollo del aspirante a la F1 2026, para lograr una mayor estabilidad.

Lewis enumeró los cambios ideales para el SF-25 tras el Gran Premio de Gran Bretaña, donde solía ser un auténtico maestro del Circuito de Silverstone. Desafortunadamente, el día de la carrera trajo lluvia y mucho caos, por lo que tuvo que conformarse con un cuarto puesto.

¿Por qué Lewis Hamilton calificó a Ferrari como el auto más difícil de conducir?

Tras su última parada en boxes, Hamilton perdió el control de su SF-25. De no haberlo hecho, podría haber aspirado al podio. Pero el cuarto puesto, aunque no fue un mal resultado, no fue lo que esperaba.

A pesar de lo frustrante que fue la carrera, Hamilton destacó que fue sumamente instructiva y que aprendió mucho sobre lo que espera de sus Ferrari de cara al futuro.

Más que nada, espera tener un equilibrio consistente durante el resto de la temporada. Pero su lista de especificaciones ideales es larga: "Un coche que gire a baja velocidad. Simplemente un coche más estable".

Esa estabilidad ha sido un gran punto de frustración tanto para Hamilton como para su compañero de equipo, Charles Leclerc; sin confianza al aplicar la potencia, ambos pilotos se ven impedidos de atacar como podrían hacerlo.

"Creo que nos vimos muy bien este fin de semana. En los entrenamientos, siempre estuvimos ahí arriba. En la clasificación, aún no pudimos sacarle el máximo partido y, además, la carrera es un poco más dura, así que ahí es donde quiero mejorar", admitió Hamilton.

"El coche era increíblemente difícil de conducir. Creo que, en definitiva, he aprendido mucho hoy. Hay mucho que sacar de este día. Es solo la segunda vez que piloto en mojado con este coche. No puedo expresar lo duro que es. No es un coche al que le gusten esas condiciones".

"Pero como dije, tengo muchos datos que extraer de esto. En mi caso, podría reunirme con quienes están diseñando el coche para el año que viene, porque hay elementos que pueden utilizarse para el año siguiente".

