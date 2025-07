Señalan la ÚNICA manera en la que Mercedes podrá ser campeón

George Russell ha explicado la única manera en la que Mercedes podría conseguir un título.

Russell se mostró gratamente sorprendido al ver que se encontraba cerca de Oscar Piastri y Lando Norris en la clasificación del campeonato.

Sin embargo, confesó que esta situación no está como lo esperaba al inicio de la temporada. Según él, McLaren es el equipo dominante este año.

“Nosotros hemos sido muy constantes y hemos sacado el máximo provecho a nuestro vehículo cada semana. Aunque, francamente, no me imagino que McLaren siga desperdiciando puntos.”

El campeonato solo es posible si McLaren comete errores

Russell cree que sus posibilidades de conseguir el campeonato dependen de que McLaren cometa más errores. “Esperamos que así se den las cosas, pero si lo que importa es la velocidad, no nos vemos de repente en la lucha por el título. A menos que tengamos más días como el de hoy”, señaló.

A pesar de su buen desempeño en la temporada, Russell aún no tiene claro su futuro en Mercedes después de 2025. Las negociaciones sobre un nuevo contrato continúan, mientras persisten los rumores acerca de un posible interés por parte de Aston Martin. El piloto se muestra tranquilo respecto a la situación.

“Para mí no representa ningún problema, en absoluto. Como he dicho muchas veces, no me preocupo por el próximo año. Estoy convencido de que en 2026 volveré a estar en la parrilla.”

