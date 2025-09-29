close global

franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Revelan las intenciones de Flavio Briatore; Exhiben a Alpine y su realidad

Franco Colapinto Hoy: Revelan las intenciones de Flavio Briatore; Exhiben a Alpine y su realidad

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 28 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

De acuerdo a Guenther Steiner Franco Colapinto debería tener asegurada su continuidad en Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

De acuerdo a Guenther Steiner, Flavio Briatore estará considerando un periodo de tiempo específico para que Franco Colapinto demuestre su pertenencia a Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha logrado una nueva humillación contra Pierre Gasly en medio de una temporada rodeada de muchos rumores sobre el futuro del corredor argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha manifestado su fuerte molestia después de que Alexander Albon echara a perder su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

