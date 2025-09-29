Franco Colapinto Hoy: Revelan las intenciones de Flavio Briatore; Exhiben a Alpine y su realidad

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 28 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

De acuerdo a Guenther Steiner Franco Colapinto debería tener asegurada su continuidad en Alpine para la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

De acuerdo a Guenther Steiner, Flavio Briatore estará considerando un periodo de tiempo específico para que Franco Colapinto demuestre su pertenencia a Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha logrado una nueva humillación contra Pierre Gasly en medio de una temporada rodeada de muchos rumores sobre el futuro del corredor argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha manifestado su fuerte molestia después de que Alexander Albon echara a perder su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

