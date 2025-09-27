TODO sobre la HUMILLANTE victoria de Max Verstappen con Ferrari

Max Verstappen, junto a Chris Lulham por Emil Frey Racing, se impuso en la novena ronda de la ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie. El tetra campeón mundial debutó en la pista alemana al volante de un GT3 y dejó claro desde el principio que estaba en una categoría propia.

La oportunidad se presentó desde el inicio de la carrera. En la primera curva, Verstappen rozó al Ford Mustang GT3 con número 6 del Haupt Racing Team, arrebatándole el liderato. Durante esta primera etapa, logró acercarse peligrosamente al récord de vuelta, demostrando un ritmo impresionante.

Aunque Lulham no cometió errores, la ventaja se fue encogiendo en los momentos finales. Así, la victoria para Emil Frey Racing quedó sellada, y Verstappen consiguió una arrasadora victoria en su estreno en el mítico Nordschleife.

Al concluir la carrera se dejó ver un poco el humor. Sobre la competición, comentó con entusiasmo: "Fue espectacular. Durante las dos primeras etapas el coche se comportó de maravilla, algo que ya habíamos vislumbrado en la clasificación, pese a algunos contratiempos. No tuve problemas importantes en esos periodos y ganar en mi debut es simplemente fantástico. No lo vi en el momento.

"Fue tras revisar las imágenes que me di cuenta de lo sucedido. Estas cosas pueden pasar. La victoria ya está asegurada y Verstappen dejó claro su próximo objetivo: "La meta es participar en la carrera de 24 horas. Aunque dudo que sea el próximo año, pues necesitamos ganar más experiencia. Espero que el año que viene podamos disputar más carreras en la NLS", apuntó.

Max Verstappen and Christopher Lulham win their first race in the Ferrari 296 GT3 (#31) at the 9th round of the 2025 ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie! 🏆🔥



After him, the two Ford Mustang GT3s from Haupt Racing Team (#9) and (#6) took second and third place.#HeartRace #NLS9 pic.twitter.com/GYFRIUCtfS — Nürburgring (@nuerburgring) September 27, 2025

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

