Elegido el REEMPLAZO de Lewis Hamilton en Ferrari
Ferrari tomo la decisión de reemplazar a Lewis Hamilton durante los test que tuvieron recientemente ante la ausencia del siete veces campeón del mundo.
La marca italiana está desarrollando nuevas llantas para la próxima temporada, involucrando a distintos equipos en el proceso. El jueves y viernes se han programado dos días de pruebas. Mientras Haas cerró la jornada inicial, Ferrari se prepara para la segunda, aunque sin la participación de Hamilton.
Según lo previsto, Ferrari apostó por Charles Leclerc, mientras que el piloto suplente Zhou Guanyu cubrió la plaza de Hamilton en Mugello. El equipo de Haas completó el test de neumáticos en la primera jornada utilizando una "mule-car", una variante del VF-24 del último año.
Los neumáticos de Pirelli serán más estrechos en la próxima temporada, y el fabricante italiano busca recolectar la mayor cantidad de datos posible para su desarrollo.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
