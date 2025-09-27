Charles Leclerc manda ANGUSTIANTE mensaje sobre el FUTURO

Charles Leclerc ha manifestado sus dudas respecto a una propuesta radical planteada por el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Según informa GPFans, se prevé que la Fórmula 1 y la FIA mantengan conversaciones sobre distintas modificaciones, entre ellas el aumento de pruebas sprint y la posible utilización de parrilla invertida. Domenicali mismo abordó estos posibles cambios en una entrevista reciente.

Leclerc, por su parte, ha dejado claro que no se deberían sumar más fines de semana con sprint al calendario, ya que considera adecuado el formato actual: "En mi opinión, la cantidad de carreras sprint que tenemos ahora es suficiente y no me gustaría ver que se introduzcan más.

"Respecto a la parrilla invertida... no creo que sea apropiada para un fin de semana normal. Quizás se podría considerar en un fin de semana en el que se dispute una sprint, pero sinceramente no pienso que deba formar parte del ADN de la Fórmula 1.

"Creo que tal como está, la F1 ha alcanzado el equilibrio perfecto y no es necesario reinventar nada", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

