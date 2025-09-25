¡Destapan TERRIBLE SECRETO sobre el Ferrari de 2025!

Ha salido a la luz un horrible secreto sobre el monoplaza que Charles Leclerc y Lewis Hamilton para la temporada 2025.

En AutoRacer.it comentaron lo siguiente sobre la realidad detrás de lo que está sucediendo en la Scuderia: "La realidad es que es un coche mal diseñado y con defectos estructurales, y que están optando por estas alturas de suspensión para ganar rendimiento. McLaren también podría hacerlo y ganar 3 décimas más.

"El ambiente en Ferrari es tóxico. Solo hacen reuniones para decir: "Ah, pero necesitas consultar con este otro departamento", etc. Pierden mucho tiempo y dan la impresión de que hacen todo lo posible para evitar perder sus trabajos, en lugar de proponer ideas reales y hacer avanzar al grupo.

"En Maranello, algunos ingenieros ni siquiera pueden desarrollar sus ideas porque sus superiores se lo impiden. Es una pena, porque hay mucho talento en Ferrari. La prueba es que cada ingeniero que deja Ferrari hace un trabajo excelente en otro equipo", revelaron.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

