Charles Leclerc SE RINDE con Ferrari y entrega TERRIBLE mensaje

Charles Leclerc se ha dado por vencido con Ferrari y entregó un terrible mensaje para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por RaceFans.net, el corredor monegasco dijo lo siguiente sobre el pronóstico para lo que queda del campeonato: "Va a ser difícil. No es la misma situación que el año pasado.

"El año pasado tuvimos una mejora del piso en Monza que nos dio un gran paso adelante. Este año no tenemos eso, así que no creo que tengamos ninguna esperanza de que sea significativamente mejor a partir de ahora.

"Honestamente, es fácil culpar al coche por ser muy difícil de conducir, y creo que en general tenemos una desventaja cuando hace frío, pero no siento que haya hecho un buen trabajo este fin de semana", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

