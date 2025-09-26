ES UN HECHO: ¡Max Verstappen TRAICIONA a Red Bull y CORRERÁ para Ferrari!
Max Verstappen cumplirá su deseo y dejará el asiento de Red Bull Racing para subirse a un GT3 de Ferrari en el Nürburgring.
Después de haber competido con un Porsche Cayman en la prueba de GT4 a inicios de mes para obtener su Permiso A en el circuito, Verstappen se enfrentará este fin de semana al volante del Ferrari 296 GT3 de Emil Frey Racing, marcando así su primera carrera oficial en esta categoría.
Antes del 57º ADAC Barbarossapreis, que se celebrará este sábado, Verstappen fue captado probando en el Nürburgring con Emil Frey Racing, según informó el periodista Vincent Bruins de GPFans en X.
Se espera que Verstappen debute oficialmente en GT3 este fin de semana, aunque ya ha acumulado una buena cantidad de experiencia en el Ferrari 296 GT3. En mayo, el piloto de 27 años realizó pruebas en la pista de la Nordschleife, participando en varias sesiones técnicas y de ajuste, completando numerosas vueltas al volante de su Ferrari 296 GT3 de 600 caballos de fuerza.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?
El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 299 puntos
- 3. Max Verstappen 255 puntos
- 4. George Russell 212 puntos
- 5. Charles Leclerc 165 puntos
- 6. Lewis Hamilton 121 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 9. Isack Hadjar 39 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Carlos Sainz 31 puntos
- 13. Fernando Alonso 30 puntos
- 14. Liam Lawson 30 puntos
- 15. Esteban Ocon 28 puntos
- 16. Pierre Gasly 20 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 20 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 19. Oliver Bearman 16 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
