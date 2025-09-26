Max Verstappen cumplirá su deseo y dejará el asiento de Red Bull Racing para subirse a un GT3 de Ferrari en el Nürburgring.

Después de haber competido con un Porsche Cayman en la prueba de GT4 a inicios de mes para obtener su Permiso A en el circuito, Verstappen se enfrentará este fin de semana al volante del Ferrari 296 GT3 de Emil Frey Racing, marcando así su primera carrera oficial en esta categoría.

Antes del 57º ADAC Barbarossapreis, que se celebrará este sábado, Verstappen fue captado probando en el Nürburgring con Emil Frey Racing, según informó el periodista Vincent Bruins de GPFans en X.

Se espera que Verstappen debute oficialmente en GT3 este fin de semana, aunque ya ha acumulado una buena cantidad de experiencia en el Ferrari 296 GT3. En mayo, el piloto de 27 años realizó pruebas en la pista de la Nordschleife, participando en varias sesiones técnicas y de ajuste, completando numerosas vueltas al volante de su Ferrari 296 GT3 de 600 caballos de fuerza.

Max Verstappen en el Ferrari 296 GT3

