toto wolff, george russell, kimi antonelli, mercedes, graphic

Wolff habla ABIERTAMENTE sobre sustituir a Kimi Antonelli con Max Verstappen

Aloisio Hernández
Mercedes, a través de Toto Wolff, han hablado abiertamente sobre las conversaciones con Max Verstappen en las que se dijo que tenían la intención de reemplazar a Andrea Kimi Antonelli.

Durante la temporada baja se difundieron imágenes de Verstappen visitando la finca cinegética de Wolff en Cerdeña. Estos visuales desataron rumores sobre un posible cambio de escudería para el piloto.

Wolff aclaró a PlanetF1 que las conversaciones mantenidas no tuvieron un carácter deportivo: “En verano no hablamos demasiado sobre grandes desafíos deportivos. La conversación fue, más bien, de índole personal", aseguró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.

El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.

