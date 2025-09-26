La VERDAD de la RENOVACIÓN de Kimi Antonelli en Mercedes

La renovación de Andrea Kimi Antonelli con Mercedes sigue sin suceder y aquí te contamos la verdad detrás de esto.

Max Verstappen fue durante mucho tiempo considerado el candidato ideal para Mercedes en 2026, pero cuando anunció que permanecerá al menos un año más en Red Bull Racing, se asumió que la escudería alemana optaría por seguir con George Russell y Kimi Antonelli. Sin embargo, esa perspectiva podría estar cambiando.

Hasta el momento, ninguno ha firmado, y las razones que lo explican son las siguientes. En cuanto a Antonelli, su rendimiento aún no cumple con las expectativas de los accionistas de la escudería. Por ello, en papel, Mercedes aún no tiene asegurada la plantilla para la próxima temporada.

Ante este escenario, Mercedes ya está barajando alternativas. El rumor más insistente señala que Carlos Sainz podría ser considerado como sustituto de uno de los pilotos actuales.

El español resulta una opción interesante por varias razones: ha demostrado obtener buenos resultados tanto en coches competitivos como al lado de compañeros destacados, y compite con un equipo—Williams—con el que Mercedes mantiene estrechos vínculos.

Además, en Williams existe una cláusula en su contrato que le permite cambiar de escudería sin restricciones si recibe una propuesta de un equipo de primer nivel. Aunque la actuación de Sainz en Azerbaiyán ha reforzado sus posibilidades, lo mismo ocurre con Antonelli.

Conseguir una cuarta posición y una actuación sólida en Bakú habría aliviado algo la presión sobre el joven piloto, según diversos medios. En este contexto, Toto Wolff se enfrenta a un gran dilema de cara a la próxima temporada: debe armar una estructura que no solo solucione los problemas actuales, sino que también deje la puerta abierta para contar con Verstappen a corto plazo.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

