close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Regreso adelantado a 2025; Golpe a Red Bull; Supera a Ferrari con Cadillac

F1 Checo Hoy: Regreso adelantado a 2025; Golpe a Red Bull; Supera a Ferrari con Cadillac

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 23 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: BREAKING - Quiere ADELANTAR su regreso para 2025. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: El DURO GOLPE del mexicano a Red Bull con Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¡Ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy: Regreso adelantado a 2025; Golpe a Red Bull; Supera a Ferrari con Cadillac
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Regreso adelantado a 2025; Golpe a Red Bull; Supera a Ferrari con Cadillac

  • 3 hours ago
Newey tiene una ÚNICA misión en Aston Martin y a Alonso le va a encantar
Formula 1

Newey tiene una ÚNICA misión en Aston Martin y a Alonso le va a encantar

  • Hoy 01:00
Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Humilla a Pierre Gasly; Explota contra Alpine y Williams

  • Hoy 00:00
La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio
Williams

La razón de Williams para estar ALIVIADO de ver a Sainz en el podio

  • Ayer 23:00
Colapinto saca su FURIA contra Williams y Alpine en Bakú
Formula 1

Colapinto saca su FURIA contra Williams y Alpine en Bakú

  • Ayer 22:00
F1 Hoy: Checo ataca a Red Bull; Colapinto humilla a Gasly
Formula 1

F1 Hoy: Checo ataca a Red Bull; Colapinto humilla a Gasly

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre
 URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
2.500+ views

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • 12 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x