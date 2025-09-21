F1 Franco Colapinto Hoy: Su ex compañero lo choca; Imita a Piastri y todo sale mal
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 21 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio. ::: LEER MÁS
Alexander Albon estuvo cerca de arruinar la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán después de generar un trompo a su monoplaza. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto emuló a Oscar Piastri en el gran Premio de Azerbaiyán con una modificación en sus respectivos monoplazas, pero desafortunadamente para ambos pilotos, no resultó como esperaban. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tendrá un fin de semana crucial para su futuro en Alpine, pero el murmullo en los pasillos es algo que a pesar de existir, no incomoda al argentino. ::: LEER MÁS
