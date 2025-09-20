El FICHAJE de 50 millones que Cadillac busca para Checo Pérez

Cadillac tendría en la mira un fichaje de 50 millones dólares para Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con el reporte de SportBussinessJournal, la escudería estadounidense todavía tiene pendiente cerrar un acuerdo clave para el próximo campeonato de la máxima categoría.

"Según la información obtenida por SBJ, el patrocinador principal de Cadillac F1 compartiría su nombre con el de Cadillac y recibiría derechos globales de marketing, exclusividad de categoría y permiso para usar las marcas, el logotipo, los videos y las fotografías del equipo para sus propios fines.

"Cadillac también podría firmar acuerdos con dos o tres socios principales, con un valor de entre 40 y 50 millones de dólares anuales cada uno, posiblemente en lugar de un socio principal.

"El equipo también busca entre tres y cinco socios premium con un precio inicial de entre 20 y 30 millones de dólares cada uno, al menos ocho socios oficiales del equipo con un precio inicial de entre 3 y 15 millones de dólares, y proveedores técnicos con un valor inicial de 500.000 dólares anuales", informaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

