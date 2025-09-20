¡Cadillac revela cómo CONVENCIÓ a Checo Pérez de RECHAZAR a Alpine!
Cadillac reveló cómo logró convencer a Sergio Pérez de fichar con ellos y rechazar la posibilidad de ir a Alpine.
Dan Towriss, CEO del grupo al que pertenece el equipo, dijo lo siguiente en entrevista con AutoWeek: "La gente viene por una razón. Tenían experiencia, pero quizás el entorno no era el que buscaban, o estaban entusiasmados con un nuevo proyecto.
"Quizás se les ocurran ideas para mejorarlo, pero no existe la oportunidad de hacerlo mejor. Cuando vas a algo como Cadillac, donde todo es una hoja en blanco, ahora existe la oportunidad de decir: 'Basándome en los años de experiencia que tengo en la Fórmula 1, si volviera a empezar hoy, así es como lo haría'.
"Por eso, estas oportunidades no se presentan muy a menudo. Creo que eso ha sido atractivo para mucha gente", confesaron.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
