Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Azerbaiyán

Aloisio Hernández
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Baku recibirá este 20 de septiembre la 17º carrera del calendario. Carlos Sainz espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.

Por otro lado, Fernando Alonso buscará encontrar el gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Azerbaiyán: Domingo 21 de septiembre

Carrera

  • España: 13:00 hrs. / DAZN
  • Argentina: 08:00 hrs. / Star +
  • Colombia: 06:00 hrs. / Star +
  • México: 05:00 hrs. / Fox Sports
  • Estados Unidos (Pacífico): 04:00 hrs. / ESPN

Relacionado: Albon ARRASTRA a Sainz; Colapinto supera a Gasly en FP3 del GP de Azerbaiyán

¿Cómo va el Campeonato de Equipos previo al GP de Azerbaiyán?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

