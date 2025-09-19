Horarios y canales de televisión para Qualy del Gran Premio de Azerbaiyán
Horarios y canales de televisión para Qualy del Gran Premio de Azerbaiyán
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Baku recibirá este 20 de septiembre la FP3 y la clasificación para la 17º carrera del calendario. Carlos Sainz espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado el viernes.
Por otro lado, Fernando Alonso buscará encontrar el gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Azerbaiyán: Sábado 20 de septiembre
FP3
- España: 10:30 hrs. / DAZN
- Argentina: 05:30 hrs. / Star +
- Colombia: 03:30 hrs. / Star +
- México: 02:30 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 01:30 hrs. / ESPN
Qualy
- España: 14:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 09:00 hrs. / Star +
- Colombia: 07:00 hrs. / Star +
- México: 06:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 05:00 hrs. / ESPN
Relacionado: Hamilton aprovecha el DESASTRE de McLaren; Pesadilla de Alonso en FP2 del GP de Azerbaiyán
¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?
El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.
En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.
Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 617 puntos
- 2. Ferrari 280 puntos
- 3. Mercedes 260 puntos
- 4. Red Bull Racing 239 puntos
- 5. Williams 86 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 61 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Lewis Hamilton destapa el SECRETO de su SÚPER VIERNES con Ferrari en Bakú
- hace 16 minutos
Kimi Antonelli revela SERIOS PROBLEMAS tras el viernes en Azerbaiyán
- hace 26 minutos
Carlos Sainz confirma TERRIBLE FRACASO de Williams en 2025
- hace 55 minutos
La EXIGENCIA de Fernando Alonso a Aston Martin para el GP de Azerbaiyán
- 1 hour ago
El ARMA SECRETA de Ferrari para vencer a Verstappen y McLaren en Azerbaiyán
- 1 hour ago
Mercedes revela los PLANES con Kimi Antonelli en medio de la CRISIS
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre