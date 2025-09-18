CONFIRMAN el movimiento que ACERCA a Max Verstappen a Ferrari

Juan Pablo Montoya afirma que sigue convencido de que Max Verstappen dejará Red Bull Racing en los próximos años y no cumplirá su contrato actual. El colombiano prevé un cambio importante en el piloto neerlandés.

Según Jackpot City Casino, Montoya insiste en que Verstappen, de una forma u otra, se marchará de Red Bull: "Creo que se irá. Me sorprendería que no lo hiciera, a menos que Red Bull alcance niveles excepcionales.

"Este año, Max ha mostrado mayor madurez y serenidad; ya no se le oyen tantas explosiones. Quizás se esté preparando mentalmente para un futuro en otro equipo. ¿Quién sabe?"

"Lo más lógico es verlo en Mercedes en un futuro próximo, y después, me imagino que vestiría el rojo de Ferrari, aunque eso quizá suceda dentro de cinco o seis años. Esa es mi impresión.

"Si el inicio de la temporada es de los peores para Red Bull, es posible que Max opte por cambiar de equipo de manera anticipada. Con las nuevas regulaciones, otros equipos podrían dar un salto impresionante.

"Además, el próximo año se suma la unidad Audi, lo que añadirá aún más emoción a una competencia en la que ya se ven equipos con motor Honda y Red Bull utilizando motor Ford. Todo apunta a que la lucha se volverá muy reñida", comentó.

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

