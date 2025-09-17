URGENTE: AVANZA el FICHAJE de Max Verstappen con Ferrari

Max Verstappen y su fichaje por Ferrari avanza con el paso de los días y ahora hasta figuras reconocidas de la Scuderia se han mostrado a favor del movimiento.

El exsubcampeón de 1999, Eddie Irvine (Eddie Irvine), opina que la Scuderia podría beneficiarse con una incorporación distinta. Según él, Verstappen resultaría una opción más lógica para Ferrari que Hamilton.

En una entrevista con Sky Sports F1, Irvine afirmó que Hamilton se unió a Ferrari en un momento demasiado tardío de su carrera: "Me encantaría ver a Verstappen en Ferrari. Estoy convencido de que juntos serían sensacionales. Espero que no se decida tan tarde, como ocurrió con Lewis.

"El problema con Lewis es que llegó demasiado avanzado en edad. Aunque ganó siete campeonatos mundiales, siempre hay un precio que pagar. En mi época, cuando llegó Michael [Schumacher], se le reconocía como el piloto indiscutiblemente más rápido.

"Eso hizo que Rory Byrne, Ross [Brawn] y todo el equipo se formaran en torno al hecho de que Michael era de otro nivel. Es similar a lo que vive Verstappen hoy en día. Si se va a otro equipo, podría atraer a un montón de talentos; pero sin un sistema sólido, todos terminan al mismo nivel.

"Durante los primeros años nadie imaginaba lo complicado que era en la escudería... y luego se instaló. Sin embargo, muchos olvidan que todo tomó cuatro años", puntualizó.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia vio una carrera en la que Max Verstappen demostró ser el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mediocre coche, mientras que Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla. Sin embargo, McLaren intervino para evitar que Piastri se alzara con el título.

El domingo en Monza tuvo un comienzo caótico, con Nico Hulkenberg obligado a retirarse tras la vuelta de formación. Antonelli, sin duda el mejor novato de la temporada hasta el momento, tuvo una tarde agridulce, terminando noveno tras otra penalización en pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde decepcionante: Alonso no terminó la carrera y Carlos Sainz quedó muy lejos de los puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando posiciones en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Para Ferrari, fue una buena carrera, pero no la que esperaban ante su afición, con Lewis Hamilton sexto y Charles Leclerc cuarto.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6. Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8. George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

