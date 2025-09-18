F1 Hoy: Checo es sorprendido por ex compañero; Colapinto tendrá gran oportunidad en Bakú
F1 Hoy: Checo es sorprendido por ex compañero; Colapinto tendrá gran oportunidad en Bakú
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac confirmó una decisión que definirá a su piloto principal entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, esto en un circuito donde él guarda mucho cariño, Bakú. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto buscará que el Gran Premio de Azerbaiyán represente un parte aguas en su temporada, y considera que habrá oportunidades para ello. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha recibido gratas palabras de bienvenida de uno de sus ex compañeros de equipo, pero es el que menos se hubiera esperado, Esteban Ocon. ::: LEER MÁS
Alpine reveló qué pasó con el fichaje de Sergio Pérez antes de que se anunciara su contratación con Cadillac para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
CONFIRMAN el movimiento que ACERCA a Max Verstappen a Ferrari
- Hace un momento
F1 Hoy: Checo es sorprendido por ex compañero; Colapinto tendrá gran oportunidad en Bakú
- 3 hours ago
F1 Checo Hoy: Cadillac confirma fichaje; Revelan al líder en 2026; Alpine habla de su contratación
- Hoy 02:00
Las palabras del ex compañero de Checo que SORPRENDIERON al mundo
- Hoy 01:00
F1 Hoy: Exigen a Mercedes firmar a Sainz; Aston Martin emite comunicado de retiro de Alonso
- Hoy 00:00
ÚLTIMA HORA: Cadillac anuncia FICHAJE para juntar con Checo Pérez en 2026
- Ayer 19:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre