Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Checo es sorprendido por ex compañero; Colapinto tendrá gran oportunidad en Bakú

F1 Hoy: Checo es sorprendido por ex compañero; Colapinto tendrá gran oportunidad en Bakú

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac confirmó una decisión que definirá a su piloto principal entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, esto en un circuito donde él guarda mucho cariño, Bakú. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto buscará que el Gran Premio de Azerbaiyán represente un parte aguas en su temporada, y considera que habrá oportunidades para ello. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha recibido gratas palabras de bienvenida de uno de sus ex compañeros de equipo, pero es el que menos se hubiera esperado, Esteban Ocon. ::: LEER MÁS

Alpine reveló qué pasó con el fichaje de Sergio Pérez antes de que se anunciara su contratación con Cadillac para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

