Checo Pérez y la VERDAD sobre el FICHAJE con Alpine

Alpine reveló qué pasó con el fichaje de Sergio Pérez antes de que se anunciara su contratación con Cadillac para la temporada 2026.
Flavio Briatore, asesor del equipo, se pronunció en AutoMotorUndSport sobre las negociaciones con el corredor mexicano: "Pérez me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento.
"Nunca hablé con Bottas sobre 2026. Creo que los rumores de que podría correr para Alpine le ayudaron a firmar un contrato con Cadillac. Doohan tuvo demasiados accidentes.
"Colapinto también fue decepcionante al principio. Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está cogiendo ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo", reveló.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
