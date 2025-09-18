Las palabras del ex compañero de Checo que SORPRENDIERON al mundo

Checo Pérez ha recibido gratas palabras de bienvenida de uno de sus ex compañeros de equipo, pero es el que menos se hubiera esperado, Esteban Ocon.

Ocon fue protagonista de muchos de los momentos más incómodos de Checo Pérez en la parrilla dentro de su propia escudería, pero ahora solo hay una relación de respeto y admiración entre ellos.

Tras anunciarse la incorporación del mexicano a Cadillac, en lo que marcará su regreso a la Fórmula 1 después de una temporada de año sabático al haber dejado Red Bull.

“Es genial ver a Checo de vuelta. Fui compañero de equipo durante dos años. Es fantástico verlo de nuevo en la parrilla y a Valtteri, creo que ambos merecen estar de vuelta”, señaló Ocon.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

