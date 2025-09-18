F1 Checo Hoy: Cadillac confirma fichaje; Revelan al líder en 2026; Alpine habla de su contratación
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: ÚLTIMA HORA - Cadillac anuncia FICHAJE para 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Cadillac CONFIRMA al LÍDER para 2026. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: Alpine destapa la VERDAD sobre el FICHAJE del mexicano. ::: LEER MÁS
F1 Checo Hoy
- 1 hour ago
Formula 1
Las palabras del ex compañero de Checo que SORPRENDIERON al mundo
- 2 hours ago
Formula 1
F1 Hoy: Exigen a Mercedes firmar a Sainz; Aston Martin emite comunicado de retiro de Alonso
- 3 hours ago
Cadillac
ÚLTIMA HORA: Cadillac anuncia FICHAJE para juntar con Checo Pérez en 2026
- Ayer 19:00
Alpine
Franco Colapinto Hoy: La gran ilusión para el Gran Premio de Azerbaiyán; Oportunidad única para el argentino
- Ayer 23:00
Aston Martin
OFICIAL: Aston Martin emite COMUNICADO sobre el RETIRO de Fernando Alonso
- Ayer 18:00
40.000+ views
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
4.000+ views
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
2.500+ views
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
2.500+ views
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
2.500+ views
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
2.500+ views
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre