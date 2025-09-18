close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Cadillac confirma fichaje; Revelan al líder en 2026; Alpine habla de su contratación

F1 Checo Hoy: Cadillac confirma fichaje; Revelan al líder en 2026; Alpine habla de su contratación

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ÚLTIMA HORA - Cadillac anuncia FICHAJE para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Cadillac CONFIRMA al LÍDER para 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Alpine destapa la VERDAD sobre el FICHAJE del mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3068 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy: Cadillac confirma fichaje; Revelan al líder en 2026; Alpine habla de su contratación
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Cadillac confirma fichaje; Revelan al líder en 2026; Alpine habla de su contratación

  • 1 hour ago
Las palabras del ex compañero de Checo que SORPRENDIERON al mundo
Formula 1

Las palabras del ex compañero de Checo que SORPRENDIERON al mundo

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Exigen a Mercedes firmar a Sainz; Aston Martin emite comunicado de retiro de Alonso
Formula 1

F1 Hoy: Exigen a Mercedes firmar a Sainz; Aston Martin emite comunicado de retiro de Alonso

  • 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: Cadillac anuncia FICHAJE para juntar con Checo Pérez en 2026
Cadillac

ÚLTIMA HORA: Cadillac anuncia FICHAJE para juntar con Checo Pérez en 2026

  • Ayer 19:00
Franco Colapinto Hoy: La gran ilusión para el Gran Premio de Azerbaiyán; Oportunidad única para el argentino
Alpine

Franco Colapinto Hoy: La gran ilusión para el Gran Premio de Azerbaiyán; Oportunidad única para el argentino

  • Ayer 23:00
OFICIAL: Aston Martin emite COMUNICADO sobre el RETIRO de Fernando Alonso
Aston Martin

OFICIAL: Aston Martin emite COMUNICADO sobre el RETIRO de Fernando Alonso

  • Ayer 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x