Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave
Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 16 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto destapó a la prensa una serie de medidas desesperadas para poder salir de la crisis que vive dentro de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto regresará este fin de semana a las pistas de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Y DUDABAN de ellos! Cadillac sorprende a Checo y Bottas en su último avance
- 1 hour ago
Alpine Confirmó la MEJOR noticia para Colapinto
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave
- 2 hours ago
¿Competencia para Checo? Cadillac F1 anuncia búsqueda de OTRO piloto
- 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: ¡Confirman que Ferrari BUSCA FICHAR a Max Verstappen!
- Hoy 15:39
¿Se despide de Williams? EXIGEN a Sainz como reemplazo de Antonelli en Mercedes
- 3 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre