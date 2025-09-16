close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave

Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 16 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto destapó a la prensa una serie de medidas desesperadas para poder salir de la crisis que vive dentro de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto regresará este fin de semana a las pistas de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3019 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡Y DUDABAN de ellos! Cadillac sorprende a Checo y Bottas en su último avance
Cadillac

¡Y DUDABAN de ellos! Cadillac sorprende a Checo y Bottas en su último avance

  • 1 hour ago
Alpine Confirmó la MEJOR noticia para Colapinto
Alpine

Alpine Confirmó la MEJOR noticia para Colapinto

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave

  • 2 hours ago
¿Competencia para Checo? Cadillac F1 anuncia búsqueda de OTRO piloto
Cadillac

¿Competencia para Checo? Cadillac F1 anuncia búsqueda de OTRO piloto

  • 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: ¡Confirman que Ferrari BUSCA FICHAR a Max Verstappen!
Ferrari

ÚLTIMA HORA: ¡Confirman que Ferrari BUSCA FICHAR a Max Verstappen!

  • Hoy 15:39
¿Se despide de Williams? EXIGEN a Sainz como reemplazo de Antonelli en Mercedes
Formula 1

¿Se despide de Williams? EXIGEN a Sainz como reemplazo de Antonelli en Mercedes

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x