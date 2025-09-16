Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 16 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto destapó a la prensa una serie de medidas desesperadas para poder salir de la crisis que vive dentro de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto regresará este fin de semana a las pistas de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!