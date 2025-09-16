close global

﻿
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Checo Pérez Hoy: Establece su fecha de retiro; Cambia el volante por los guantes

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este lunes 15 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

En 2026 la Fórmula 1 emprenderá una nueva era, al igual que ocurrió en 2014 y 2022. Este año el gran cambio recaerá en los motores, lo que impactará directamente en el rendimiento de los monoplazas. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Checo Pérez será uno de los pilotos estelares de Cadillac en su llegada a la Fórmula 1, escudería con la que tiene claro un sueño de competición. ::: LEER MÁS

Checo Pérez será parte de Cadillac en su llegada a la Fórmula 1, y ha hablado sobre cuánto tiempo durará en el resto de su carrera en la parrilla. ::: LEER MÁS

Checo ha dejado el volante de Cadillac y lo ha cambiado por los guantes de beisbol en la MLB, concretamente del campeón Dodgers de Los Angeles. ::: LEER MÁS

