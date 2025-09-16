¡Checo revela su fecha de RETIRO de la Fórmula 1!

Checo Pérez será parte de Cadillac en su llegada a la Fórmula 1, y ha hablado sobre cuánto tiempo durará en el resto de su carrera en la parrilla.

Cadillac ha apostado por la experiencia para la que será su temporada de debut en la Fórmula 1 al entrar como onceavo equipo a la parrilla en el año donde se iniciará con las nuevas regulaciones de motor.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano explicó la manera en la que él abordará su regreso a la máxima categoría.

"Al final cambian regulaciones, estar con Ferrari es garantía, tienen filosofia competitiva, y sin duda me veo recogiendo los frutos, me veo quedándome lo necesario para pelear por podios y victorias, si yo veo ese progreso, me quedo en la F1 sin un limite de tiempo", señaló el mexicano.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

