franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Briatore asegura su futuro en Alpine; Todo sobre su siguiente carrera en Fórmula 1

Franco Colapinto Hoy: Briatore asegura su futuro en Alpine; Todo sobre su siguiente carrera en Fórmula 1

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 15 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto regresará este fin de semana a las pistas de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha revelado quién es su mejor amigo actualmente dentro de la Fórmula 1, y como era de esperarse, es otro piloto latino. ::: LEER MÁS

