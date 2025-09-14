close global

﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla

Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla

Nazario Assad De León
franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 14 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha revelado quién es su mejor amigo actualmente dentro de la Fórmula 1, y como era de esperarse, es otro piloto latino. ::: LEER MÁS

Alpine ha revelado una de las principales razones por las que habría renovado a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto de cara a su futuro con en la escudería. ::: LEER MÁS

