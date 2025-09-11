Las palabras de Gasly sobre Alpine que SOÑANBA con escuchar Colapinto

Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto de cara a su futuro con en la escudería.

Después de ser renovado hasta 2028, Gasly profundizó sobre el involucramiento de Briatore en la toma de decisiones del equipo y las aspiraciones de Flavio para el éxito futuro del equipo.

Después del Gran Premio de Italia, Gasly habló con los medios después de una nueva carrera con malos resultados para él y para Colapinto en Monza.

"Me gusta su enfoque, es muy transparente con nosotros, este año está siendo duro, pero estoy viendo muchos cambios positivos dentro del equipo y estoy muy esperanzado de cara a 2026”, explicó Gasly a DAZN.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

