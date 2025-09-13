Ferrari buscará FICHAR a las FIGURAS de Alpine y Mercedes

Ferrari estaría poniendo en marcha una campaña de reclutamiento para fichar a figuras desde escuderías como Mercedes o Alpine.

Según información compartida por Corriere della Sera, el cuadro de Maranello ya está tomando decisiones con respecto a las inminentes salidas que tendrán en los próximos meses.

"El jefe francés (Fred Vasseur) está llevando a cabo una campaña de compras en la sombra, algunos expertos en unidades de potencia vendrán de Alpine y otros de Mercedes.

"¿Bastarán para llenar los vacíos dejados por figuras de larga duración? La respuesta llegará la próxima temporada, crucial para el Cavallino porque ofrece la posibilidad de un reinicio", reportaron.

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

