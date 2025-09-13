F1 Checo Hoy: Provoca traición; Mercedes lo pone en problemas; Será líder de Cadillac en 2026

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 12 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Max Verstappen EXPONE penoso SECRETO del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: URGENTE - Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac del mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!