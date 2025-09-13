close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Provoca traición; Mercedes lo pone en problemas; Será líder de Cadillac en 2026

F1 Checo Hoy: Provoca traición; Mercedes lo pone en problemas; Será líder de Cadillac en 2026

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 12 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA al mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Max Verstappen EXPONE penoso SECRETO del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: URGENTE - Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac del mexicano. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2879 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez

Últimas Noticias

BOMBAZO: ¡Checo Pérez será el PILOTO LÍDER de Cadillac en 2026!
Cadillac

BOMBAZO: ¡Checo Pérez será el PILOTO LÍDER de Cadillac en 2026!

  • Hoy 01:00
BREAKING: México, la CLAVE para el futuro de Franco Colapinto
Alpine

BREAKING: México, la CLAVE para el futuro de Franco Colapinto

  • Hoy 00:00
F1 Checo Hoy: Provoca traición; Mercedes lo pone en problemas; Será líder de Cadillac en 2026
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Provoca traición; Mercedes lo pone en problemas; Será líder de Cadillac en 2026

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Puntos de castigo; Ferrari habla de Sainz; Ponen en peligro a Antonelli
F1 Hoy

F1 Hoy: Puntos de castigo; Ferrari habla de Sainz; Ponen en peligro a Antonelli

  • Hoy 02:46
F1 Colapinto Hoy: Habla sobre su futuro; México, la clave para su asiento
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Habla sobre su futuro; México, la clave para su asiento

  • Hoy 02:00
URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez
Cadillac

URGENTE: Mercedes quiere ARRUINAR al Cadillac de Checo Pérez

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x