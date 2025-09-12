La crisis de Ferraris sigue creciendo y ahora desde Italia reportan que la Scuderia podría perder a varias de sus figuras claves.

El equipo se enfrenta a la posible partida de tres veteranos, según ha informado el periodista de F1, Leo Turrini, en Quotidiano. Este cambio se relaciona con el desarrollo de la unidad de potencia para 2026, cuyas primeras señales no resultan muy alentadoras para el equipo italiano.

Turrini destaca que Wolff Zimmermann, quien dirige el proyecto del programa de motores en Ferrari, está próximo a dejar la escudería. Además, Lars Schmidt, responsable del rendimiento de los motores de combustión, habría decidido tomar su propio camino.

Ambas figuras han sido vinculadas sorprendentemente con un posible cambio a Audi, donde el exjefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, colabora en la creación del motor alemán. Asimismo, Diego Tondo, jefe de aerodinámica, también habría optado por abandonar el conjunto en Maranello.

Relacionado: ¿Vuelve? Ferrari ROMPE EL SILENCIO sobre Carlos Sainz

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!