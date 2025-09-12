¿Vuelve? Ferrari ROMPE EL SILENCIO sobre Carlos Sainz

Ferrari rompió el silencio sobre Carlos Sainz en medio de rumores sobre un posible regreso del corredor español en lugar de Lewis Hamilton.

Vasseur ha señalado que la amplia experiencia de Hamilton en otros equipos podría explicar su lento proceso de adaptación en Ferrari. En declaraciones a Auto Motor und Sport, comentó: "La diferencia entre Ferrari y Mercedes es incluso mayor que la que existe entre Mercedes y McLaren.

"Cuando Lewis llegó a Ferrari, ingenuamente pensamos que lo tendría todo bajo control. No es como Carlos Sainz, quien ha cambiado de equipo cada pocos años y conoce bien el proceso.

"A Lewis le tomó entre cuatro y cinco carreras adaptarse, y desde el Gran Premio de Canadá, ha vuelto a mostrar su ritmo en pista. Muchas veces las circunstancias marcan la diferencia, y últimamente Lewis ha tenido más mala suerte de la que se podría esperar.

"En Budapest, estuvo por delante de Charles en la Q1 y solo fue un décimo más lento en la Q2, quedándose a 15 milésimas de avanzar. Al final, uno quedó primero y el otro doceavo", señaló.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de la próxima temporada Sainz defenderá los colores de Williams.

