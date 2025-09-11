Lo ÚLTIMO sobre el FICHAJE de Max Verstappen con Ferrari

Ha salido nueva información sobre la posible llegada de Max Verstappen a Ferrari en el futuro cercano.

Según David Coulthard, hay también un cincuenta por ciento de probabilidades de que el piloto holandés firme con Ferrari: "Podríamos decir, de hecho, que hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que Max se apunte a Ferrari.

"Al final, el piloto optará por el equipo que le ofrezca la mejor oportunidad de ganar, donde disponga del coche adecuado para triunfar. No se trata de dinero, ya ha conseguido lo que se propuso; lo que le falta es que Red Bull vuelva a darle esa oportunidad de competir con un auto campeón", concluyó Coulthard.

Durante el verano, se escuchó con insistencia el nombre de Verstappen vinculado a Mercedes. Toto Wolff sostuvo conversaciones muy serias con el cuatro veces campeón del mundo, lo que llevó a pensar que un traspaso estaba más que cerca.

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

