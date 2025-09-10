BREAKING: ¡Ferrari perderá a una de sus ESTRELLAS para 2026!

Han informado de última hora que Ferrari perdería a una de sus estrellas para la temporada 2026.

De acuerdo con información AutoRacer, hay una figura del departamento directivo que no renovará su contrato en Maranello tras pasar más de 11 años en la escudería.

Esto fue lo que informaron: "Wolf Zimmermann y la Scuderia se separarán de común acuerdo al finalizar el desarrollo del primer motor de la nueva generación, que debutará en 2026.

"Enrico Gualtieri será el principal impulsor del motor. Audi está definitivamente interesado en algunos perfiles de primer nivel, sobre todo gracias al pasado de Mattia Binotto en Ferrari.

"De hecho, según Auto_Racer_it, Wolf Zimmermann y el equipo de Maranello se separarán de mutuo acuerdo una vez finalizado el desarrollo del primer motor de la nueva generación, que debutará en los circuitos el próximo año.

"El ingeniero alemán dejará Ferrari después de 11 años, después de que el equipo de Maranello haya decidido integrar plenamente el proyecto Power Unit, dando plenos poderes a Enrico Gualtieri.

"Cabe destacar también que algunos fabricantes de motores Renault se unirán a Ferrari. El abandono del proyecto Renault ha permitido a la Scuderia sustituir a algunos de los que abandonan Maranello con personal de Viry-Châtillon", señalaron.

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

