URGENTE: Ferrari revela SECRETOS de la TRAICIÓN a Carlos Sainz

Ferrari ha revelado nuevos secretos sobre la decisión de cambiar a Carlos Sainz por Lewis Hamilton antes de terminar la temporada 2024 de la Fórmula 1, algo que muchos consideraron una traición.

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, comentó a AutoMotorUndSport por qué se decidió anunciar a Lewis Hamilton como piloto para 2025 aun antes de iniciar la temporada 2024: "Situaciones como esta pueden hacer que el equipo pierda el enfoque.

"Basta con observar lo ocurrido en Red Bull en las últimas semanas, donde solo se difundían rumores sobre Verstappen. Esa discreción es, justamente, una de las fortalezas de McLaren, que han conseguido mantenerse al margen de polémicas. Por ello, el año pasado decidí anunciar la llegada de Lewis antes de que arrancara la temporada.

"Si lo hubiera hecho entre Imola y Mónaco, muchos habrían entrado en pánico. De ese modo, Carlos tuvo tiempo para asimilar la situación y concentrarse en su rendimiento desde el principio", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

