Carlos Sainz, Williams, Australia, 2025

NUEVA queja de Carlos Sainz por correr con Williams Y NO con Ferrari

NUEVA queja de Carlos Sainz por correr con Williams Y NO con Ferrari

Aloisio Hernández
Carlos Sainz, Williams, Australia, 2025

Carlos Sainz volvió a mostrarse inconforme por la sensaciones con Williams a comparación con Ferrari.

En declaraciones a la F1 tras brillar con una tercera posición en la FP2 del GP de Italia, esto fue lo que dijo el nacido en Madrid: "Sinceramente, en cuanto a tiempo de vuelta y rendimiento, parece un día prometedor. Creo que hemos empezado con buen pie esta mañana, con una buena puesta a punto y un buen equilibrio que nos ha dado buenos tiempos de vuelta.

"En cuanto a la confianza, no estoy a la altura. He tenido algunas dificultades en las curvas once y siete para meter el coche y estando en Monza, el coche se siente bastante diferente a un Ferrari por aquí. Bueno. Tiene algunos cambios muy buenos, otros muy difíciles, pero en cada vuelta intento adaptarme y pilotar con él.

"Pero sí, el ritmo es prometedor, como ya he dicho. Ahora solo necesito sentirme más cómodo en la primera vuelta con blandos, al poner el neumático en la primera vuelta y también superar un par de curvas en las que todavía me falta algo", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

