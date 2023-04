Daniel Suárez finalizó 9° en la accidentada GEICO 500 de la NASCAR, carrera que tuvo hasta dos choques importantes en 'overtime'.

Kyle Busch fue declarado como el ganador del evento tras finalizada la carrera por un accidente importante en el segundo overtime. Él iba en la tercera posición antes del incidente que provocó Bubba Wallace.

El primer intento de tiempo extra fue también interrumpido por un incidente que involucró a dos pilotos.

Ryan Blaney, Chase Briscoe, Chris Buescher, y Erik Jones completaron el Top 5 del evento.

Chase Elliot se quedó con la primera etapa de la competencia, superando a Alex Bowman, Ross Chastain, William Byron y Kyle Larson.

Tras arrancar 22°, Suárez finalizó 10° en el Stage 1 y se aseguró un punto para el campeonato.

Tras completar la segunda etapa de la GEICO 500, Aric Almirola se quedó con la primera posición del evento.

Chase Elliot, Kevin Harvick, Bubba Wallace y Harrison Burton terminaron en las cinco primeras posiciones.

Daniel no tuvo la mejor etapa y quedó muy atrás en la 22° posición, teniendo que remontar para el cierre de la competencia.

El piloto mexicano logró evitar ser chocado en los dos incidentes que se presentaron en el 'tiempo extra' de la competencia.

En el primer intento de tiempo extra, Ryan Blaney lideraba por adentro, Noah Gragson segundo afuera, Aric Almirola segundo en el carril bajo y Ross Chastain segundo en el carril exterior.

Chastain le da un fuerte empujón a Noah Gragson y Ross pasa por debajo de Noah Gragson, lo que saca a Gragson de la pista y golpea la pared exterior, Kyle Larson gira desde la tercera fila a la nariz de Kyle Busch y choca a Ryan Preece, quien hace contacto duro con Kyle.

Para el segundo intento de tiempo extra, Ryan Blaney se encobraba liderando por adentro con Aric Almirola detrás, Kyle Busch segundo afuera con Bubba Wallace atrás.

Ambos autos en la primera fila tienen problemas de combustible. Ty Gibbs se sale de la línea sin combustible y Bubba Wallace toca a Kyle Busch con un empujón de Brad Keselowski para llevarse la bandera blanca de manera increíble.

